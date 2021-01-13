شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توقف حارس أهلي جدة العويس مباراتين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف محمد العويس حارس أهلي جدة مبارتين وتغريمه 20 ألف ريال، بناء على التحقيقات التي تمت بعد أحداث مباراة القادسية والأهلي الدورية، والتي شهدت محاولة العويس الصعود للمدرجات للاشتباك مع إداريين من القادسية، قاموا باستفزاز اللاعب أثناء سير المباراة، ولن يكون القرار متاحاً للاستئناف.

وسيغيب العويس بذلك عن مباراة الأهلي والهلال الجمعة في قمة الأسبوع 13 من الدوري، وأيضاً عن لقاء فريقه ضد أبها.

وأوقفت اللجنة إداريي القادسية خالد المرشود (3 مباريات) ومحمد الصالح ( مباراة واحدة) مع تغريم الأول 20 ألف ريال والثاني 10 آلاف ريال.

هذا وتنطلق الخميس الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بخمس مواجهات، حيث يستضيف اتحاد جدة الرابع أبها الثامن ويلتقي الفيصلي الثاني عشر القادسية العاشر في المجمعة ويستقبل العين صاحب المركز قبل الأخير الشباب الثالث، وفي الدمام يواجه الاتفاق التاسع فريق الباطن الرابع عشر، بينما تدور مواجهة نارية بين الفتح السابع والتعاون السادس على أرض الأول في الأحساء.