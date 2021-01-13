شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد ينعى الأمير خالد بن عبدالله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وكتب سموه عبر حسابه على «تويتر»: «عزائي الشخصي لأسرة آل سعود.. ولجميع محبي وملاك الخيل في العالم في وفاة الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.. صديق ورفيق حياة في حب الخيل.. الفارس الذي ترجل بعد أن ملك قلوبنا بطيبته ورقيّه.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.. إنا لله وإنا إليه راجعون».