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تصعيد خطير .. طائرة عسكرية أثيوبية تخترق الحدود السودانية

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وزارة الخارجية السودانية، أن طائرة عسكرية أثيوبية اخترقت الحدود السودانية الأثيوبية، في تصعيد خطير وغير مبرر.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إن هذا الأمر يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية.

وأدانت وزارة الخارجية السودانية، هذا التصعيد من الجانب الأثيوبي، مطالبة أياه بألا تتكرر مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلاً، نظرًا لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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