إصابة 3 أطفال ووفاة 5 حالات بكورونا في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن مستشفى ببنها للأطفال التخصصي بالقليوبية عن استقبال 3 إصابات جديدة من الأطفال بفيروس كورونا، جرى حجز حالة واحدة منهم وعزل الحالتين الأخرتين منزليًا مع تقديم العلاج اللازم لهم وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.

وأوضح مصدر طبي بالمستشفى، أن قسم العزل بالمستشفى محجوز به حاليًا 3 أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 4 و15 عامًا، لافتًا أن جميع الأطفال المحجوزين أو المعزولين منزليًا حالاتهم مستقرة ومطمئنة تمامًا.

وشهدت المحافظة وفاة 5 حالات بينهم 2 بعزل قها وواحدة في صدر 23 يوليو و2 في بنها للتأمين الصحي.

كما استقبل مستشفى قها للعزل 6 حالات إصابة جديدة، بينما أعلنت تعاف 4 حالات أخرى.