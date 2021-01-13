مجلس النواب الأمريكي يصدر بيانًا بشأن اتهام ترامب بالتحريض على التمرد

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أقر مجلس النواب الأمريكي، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

‏وبدأ مجلس النواب الأمريكي في المداولات بشأن مشروع القرار الذي يوجه تهمًا إلى الرئيس ترمب تمهيدًا لمحاكمته.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية.

ومع ذلك، كان الرئيس ما زال مقتنعًا، حتى أمس الثلاثاء، بأن أحدًا لن يعجّل مغادرته البيت الأبيض حتى نهاية فترة ولايته في 20 يناير. ومن ألامو في ولاية تكساس، حاول اتخاذ موقف أقل عدوانية مما كان عليه الأسبوع الماضي مستحضرًا وقت "السلام والهدوء". كذلك، رأى أن الإجراء الذي يستهدفه مجرد مناورة من الديمقراطيين، وهي "استمرارًا لأكبر حملة مطاردة في التاريخ".