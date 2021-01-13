الجزائر تُسجل 219 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر ، اليوم الأربعاء ، تسجيل 219 حالة إصابة بفيروس كورونا و3 حالات وفاة فى يوم واحد.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إن إجمالى الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و860 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالى الوفيات إلى 2819 حالة وفاة.

وأضاف فورار أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و791 حالة

، بعد شفاء 183 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 31 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا فى الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة فى يوم واحد، وتم تسجيلها فى 24 نوفمبر الماضي.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى

تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا فى 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.