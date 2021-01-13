سويسرا تُقرر استمرار إغلاق كورونا حتى نهاية فبراير

ياسر رشاد - القاهرة -

قررت الحكومة السويسرية في بيان للحكومة الفيدرالية ، اليوم الأربعاء ، تمديد الاغلاق للمتاجر غير الضرورية ( باستثناء تلك التي تبيع المنتجات الغذائية ) والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهي بداية من 18 يناير الجاري وحتى نهاية شهر فبراير المقبل تخوفا من زيادة أعداد

الإصابات بفيروسخاصة السلالات الجديدة منه سريعة الانتشار .

وأشارت الحكومة السويسرية فى بيانها إلى أن التجمعات ستخضع لقيود حيث يمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع بما فى ذلك الأطفال ، إضافة إلى ارتداء

الكمامات بما فى ذلك أماكن العمل ، وأكدت الحكومة السويسرية أنها لن تقوم باغلاق المدارس وان الأمر سيكون رهنا بتطور الوضع الوبائي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي. .