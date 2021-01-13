وزير الصحة اللبناني يلتزم حجرًا صحيًا بعد إصابة 3 من أفراد مكتبه بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الصحة اللبنانى الدكتور حمد حسن، أنه بدأ فترة من الحجر الصحي الاحترازي، لحين إجراء الفحوص الضرورية اللازمة، وذلك بعد تأكد إصابة 3 من أفراد مكتبه بفيروس كورونا.

ويشهد لبنان انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا على نحو استدعى

إعلان حالة الطوارىء العامة الصحية، وإغلاق البلاد بشكل شامل مع حظر التجول الكُلي ابتداءً من غد الخميس، وحتى يوم 25 يناير الجارى، وذلك في سبيل كبح تفشي الوباء.



يُذكر أن 5 وزراء في الحكومة اللبنانية الحالية سبق وأصيبوا على فترات متباعدة بفيروس كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.