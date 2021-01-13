البابا فرنسيس يتلقى لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى البابا فرنسيس، اليوم الأربعاء، لقاحاً مضاداً لمرض «كوفيد - 19» في اليوم الأول من حملة التلقيح التي أطلقتها دولة الفاتيكان.

وذكر صحافيان متخصصان في شؤون الفاتيكان وعاملان في صحيفة «لا ناسيوني» الأرجنتينية المعروفة ومجلة «أميركا» الأميركية، أن البابا (84 عاماً) تلقى اللقاح عند مدخل قاعة البابا بولس السادس في الفاتيكان.

ولم يؤكد الفاتيكان حتى الآن هذه المعلومة، لكن المتحدث باسمه ماتيو بروني أعلن بدء حملة التلقيح التي تشمل نحو خمسة آلاف من سكان الفاتيكان وموظفيه.

وفي مقابلة متلفزة بثت مساء الأحد، أكد البابا أنه «أخذ موعداً» لتلقي اللقاح، معتبراً أن رفض تلقيه يشكل «نكراناً انتحارياً»، ومشدداً على كونه «خياراً أخلاقياً» لحماية حياة الآخرين.

وأصيب بعض الأشخاص القريبين من البابا بفيروس كورونا المستجد في الأشهر الأخيرة.