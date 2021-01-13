ملك وملكة النرويج يتلقيان لقاحاً مضاداً لكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن القصر الملكي في النرويج أن الملك هارالد الخامس وعقيلته الملكة سونيا تلقيا، اليوم الأربعاء، التطعيم ضد مرض كوفيد- 19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكلاهما يبلغان 83 عاماً من العمر، وبالتالي، فهما ضمن الفئة العمرية المعرضة للإصابة بالمرض الذي يصيب الجهاز التنفسي.

وجاء في بيان القصر الملكي أنهما سوف يتلقيان جرعتهما التالية خلال نحو ثلاثة أسابيع.

وكان الملك والملكة قد عزلا نفسيهما، من وقت لآخر من العام الماضي، بما في ذلك نوفمبر، بعدما جاءت نتائج تحليل أحد الموظفين في القصر إيجابية لفيروس كورونا.

كما أنهما عزلا نفسيهما في مارس -تماشياً مع توجيهات الحكومة- بعدما قاما بزيارة رسمية خارج النرويج.

وقضى الاثنان جزءاً من عطلات أعياد الميلاد مع أطفالهما وأحفادهما.

وقال القصر إن شقيقة الملك الأميرة أستريد (88 عاماً) تلقت أيضاً التطعيم، اليوم الأربعاء، بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية.

وبدأت النرويج حملة التطعيم في 27 ديسمبر الماضي.

وسجلت البلاد 509 وفيات على صلة بفيروس كورونا ونحو 56 ألفاً و600 إصابة.