طيران الإمارات تنفي توقيف طيار تونسي بسبب إسرائيل

محمد الفلاح - الأربعاء 13 يناير 2021

نفت مجموعة طيران الإمارات الناقل الرسمي لإمارة دبي، الأربعاء، جملة وتفصيلا ما تم تداوله بشأن توقيف طيار تونسي بسبب إسرائيل.



وقالت المجموعة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "لم توظف طيران الإمارات طيارا يحمل هذا الاسم.. كل المعلومات على مواقع التواصل لا أساس لها من الصحة".

ونشرت وسائل إعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة مفبركة مفادها أن طيران الإمارات أوقفت طيارا تونسيا يدعى منعم الطباع، عن العمل، بسبب رفضه قيادة رحلة إلى تل أبيب.

ورغم أن طيران الإمارات لا تسير أي رحلات لإسرائيل، تداول إعلام الإخوان هذه القصة المفبركة عن فصل الطيار التونسي المزعوم.

وعلى صفحته الرسمية عبر تويتر، هدم الدكتور علي النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، هذه الشائعة من أساسها.

وكتب الدكتور النعيمي: "خبر كاذب تتداوله حسابات المغرضين والحاقدين على الإمارات وطن التعايش والسلام".

وأضاف: "لا يوجد طيار بهذا الاسم في طيران الإمارات وإلى الآن لم تبدأ طيران الإمارات بتسيير رحلات إلى إسرائيل.. عنتريات الممانعة الكاذبة انتهت".