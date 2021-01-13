شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل الدولية» : تدعو لحماية 260 مليون شخص يعملون من المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت منظمة العمل الدولية إلى حماية العاملين من المنزل، مؤكدة أن الزيادة الهائلة في العمل عن بُعد، بسبب جائحة كوفيد-19، سلطت الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها الكثير من العاملين من المنزل، والذين بلغ عددهم قبل الأزمة 260 مليون شخص حول العالم.

وأوضحت المنظمة، في تقرير صادر عنها اليوم بعنوان "العمل من المنزل من العمل غير المرئي إلى العمل اللائق" أن جميع العاملين من المنزل في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يعملون بشكل غير رسمي وهم عادة أسوأ حالا من أولئك الذين يعملون خارج المنزل، حتى في المهن التي تتطلب مهارات أعلى.

وأفادت المنظمة أن العاملين من المنزل يكسبون أجرا يقل عن نظرائهم ممن يعملون خارج المنزل بنسبة: 13 في المئة في المملكة المتحدة، و22 في المئة في الولايات المتحدة الأمريكية، و25 في المائة في جنوب أفريقيا وحوالي 50 في الأرجنتين والهند والمكسيك