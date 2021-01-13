شكرا لقرائتكم خبر عن الأول منذ 70 عاما.. أمريكا تنفذ حكم إعدام بحق امرأة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدمت الحكومة الأمريكية - بحسب وسائل إعلام- صباح اليوم الأربعاء، ليزا مونتجمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ. ويمثل إعدام مونتجمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأمريكية حكما بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953.

وشهدت محاكم اتحادية عديدة دفوعا بشأن ما إذا كان سيُسمح بإعدام مونتجمري (52 عاما) التي تقرر في البداية إعدامها بالحقن بجرعات مميتة.

ووصفت كيلي هنري محامية مونتجمري الاعدام في تصريحات حادة بأنه "استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية". وأدينت مونتجمري في عام 2007 في ولاية ميزوري بخطف وخنق بوبي جو ستينيت التي كانت حبلى في الشهر الثامن. وأخرجت مونتجمري الجنين من رحم ستينيت لكنه نجا. وإعدام مونتجمري هو الأول في ثلاثة إعدامات قررت وزارة العدل تنفيذها في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس دونالد ترامب.