مرضى كورونا أكثر عرضة للخلل الدماغي الحاد

■ 539 إصابة جديدة فـي الكويت

■ الإمارات تعلن تطعيم مليون و275 ألفا

■ الحكومة اليمنية تعلن وصول اللقاح أواخر مارس

■ الأردن يبدأ حملة التطعيم

■ تونس تعلن حجرا صحيا شاملا لمدة 4 أيام

■ مصر الأعلى وفيات بكورونا عربيا

■ سلبية اختبار كورونا شرط لدخول بريطانيا

■ بولندا تسجل أول حالة مضاعفات بعد التطعيم

■ اليونان تعتمد شهادة تطعيم رقمية

برلين ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أظهرت دراسة جديدة أن مرضى “كوفيد19” الذين تم إدخالهم وحدات العناية المركزة خلال الأشهر الأولى من تفشي الوباء، عانوا من عبء أكبر من الهذيان والغيبوبة ممن هم يتوجهون عادة إلى المستشفيات لاصابتهم بفشل تنفسي حاد، وتتبعت الدراسة الأضخم من نوعها التي نُشرت في مجلة “ذا لانسيت” الطبية، حالات الهذيان والغيبوبة لدى أكثر من 2000 مصاب بمرض “كوفيد 19” الناتج عن الاصابة بفيروس كورونا، والذين تم إدخالهم في 69 من وحدات العناية المركزة الخاصة بالبالغين في 14 دولة، قبل تاريخ 28 من أبريل 2020. وبحسب العلماء، بقيادة الباحثين في المركز الطبي بجامعة “فاندربيلت” في الولايات المتحدة، فإن اختيار استخدام الأدوية المهدئة وفرض القيود على الزيارات العائلية، كان له دور في زيادة الخلل الوظيفي الدماغي الحاد لهؤلاء المرضى، وعانى ما يقرب من 82 بالمئة من المرضى الذين شملتهم الدراسة، من غيبوبة لمدة 10 أيام في المتوسط، كما عانى 55 بالمئة من المرضى من الهذيان لمدة ثلاثة أيام في المتوسط. وأشار العلماء إلى أن الخلل الوظيفي الدماغي الحاد استمر لمدة 12 يوما في المتوسط، يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 92 مليونا و 119 ألفا و 662 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز. خليجيا، أعلنت وزارة الصحة في دولة الكويت تسجيل 539 إصابة جديدة بالفيروس المستجد المسبب لمرض “كوفيد19”. من جهتها أعلنت الإمارات في وقت متأخر الثلاثاء تطعيم مليون و275 ألف شخص على أراضيها من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19”. وقد أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 6 حالات وفاة و 3362 إصابة جديدة بالفيروس الى ذلك، قالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن إنه من المتوقع وصول لقاح ضد كورونا إلى اليمن أواخر مارس وبداية أبريل المقبلين. في الأردن أكد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات أن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا التي بدأت صباح أمس تسير بكل سلاسة ويسر. في العراق تحدثت وزارة الصحة عن حقيقة ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد، حيث نفت الوزارة وجود السلالة الجديدة من الفيروس حسب موقع “السومرية نيوز” العراقي. بدورها قررت تونس فرض الحجر الصحي الشامل في أنحائها بدءاً من اليوم الخميس، حتى الأحد المقبل، مع حظر تجول من الرابعة مساء إلى السادسة صباحاً من اليوم الموالي، للحد من تفشي وباء كورونا.كما قررت الحكومة تعليق كافة الدروس بدءاً من الأربعاء، حتى 24 من الشهر الجاري. في مصر قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي إن بلاده الأعلى في وفيات كورونا بالشرق الأوسط. على صعيد متصل، وصفت منظمات إنسانية انتشار الفيروس في مناطق شمال وشمال غرب سوريا بأنه بات مثيراً للفزع مع تخطي أعداد الإصابات المسجلة عتبة الـ 22 ألفاً في إدلب وحلب والأرياف المحيطة منها. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 97 حالة وفاة و 6317 إصابة جديدة. في بريطانيا أفاد نائب وزير النقل روبرت كيرتس بأن وجود وثيقة تثبت النتيجة السلبية للاختبار الخاص بفيروس كورونا سيصبح شرطا إلزاميا لجميع الوافدين إلى بريطانيا اعتبارا من غدا الجمعة. ويجب إجراء الاختبار في موعد لا يتجاوز 72 ساعة قبل المغادرة وسيكون إلزاميا لجميع الوافدين، بما في ذلك المواطنون البريطانيون. في هولندا مدد رئيس الوزراء مارك روته إغلاق بلاده الصارم المستمر منذ خمسة أسابيع لمدة ثلاثة أسابيع أخرى. وشمل الإغلاق جميع المدارس والمتاجر غير الضرورية بالإضافة إلى الأماكن العامة مثل دور السينما والمتاحف والمكتبات. من جهته قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن الحكومة ستمدد حالة الطوارئ لاحتواء جائحة كوفيد 19 حتى نهاية شهر أبريل من جهتها أعلنت وزارة الصحة البولندية عن تسجيل أول حالة مضاعفة بعد التطعيم ضد فيروس “كورونا” المستجد. ,قال وزير الصحة البولندي آدم نيدلسكي إنه “تبين من تقرير كبير أطباء الصحة، أنه حتى الآن تم تسجيل 37 أثرا جانبيا غير مرغوب فيه بعد التطعيمات. 32 منها كانت خفيفة وأربعة معتدلة وواحدة شديدة”. في اليونان أرسل رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى رؤساء الاتحاد الأوروبي، مسودة لشهادة تطعيم رقمية موحدة “ضد كورونا” لضمان حرية الحركة، معربا عن أمله بحل هذا الموضوع قبل بدء الموسم السياحي. من جهتها سجلت وزارة الصحة الفرنسية 19753 إصابة جديدة بفيروس كورونا.