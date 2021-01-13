داعش يستقطب عناصر "الشباب" الإرهابية بالصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انضم قيادي عسكري من حركة الشباب الإرهابية بجانب 20 إرهابيا، إلى تنظيم داعش الإرهابي في الصومال.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام صومالية، نقلا عن مصادر استخباراتية، فإن القيادي المنشق من "الشباب" يدعى عبدالفتاح أبوبكر عبدي ويلقب "موسى المهاجر".

وبحسب المصادر نفسها، لا يعرف حتى الآن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى انشقاق هذه العناصر وانضمامها إلى داعش.

وأوضحت المعلومات الاستخباراتية، بحسب تقارير إعلامية محلية، أن القيادي المنشق خلق انقساما ونزاعا حادا داخل تنظيم داعش، بين مرحب ورافض، لافتة إلى أنه كان يشغل مع تنظيم "الشباب" منصب مسؤول وسط وشمال الصومال.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مؤخرا، القتال ضد حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، ولا يعرف صلة الإعلان بانشقاق القائد الإرهابي.

يذكر أن الشباب وداعش يتقاتلان في عدة مناطق بالمحافظات الصومالية وسط البلاد .