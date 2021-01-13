القمة الأفريقية الـ34 .. اقتراح بالحضور الشخصي للرؤساء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقترح الاتحاد الأفريقي عقد قمته العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومات الأفريقية بالحضور الشخصي لقادة الدول إلى أديس أبابا.

وقال بيان صادر عن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، رئيس الدورة المنتهية للاتحاد الأفريقي، إن مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد عقدو اجتماعا حول اقتراح رئيس مفوضية الاتحاد بعقد الدورة الـ34 لرؤساء الدول الأفريقية لعام 2021 بالحضور الشخصى للرؤساء وقادة الدول وليس عن طريق الدوائر التلفزيونية عن بعد.

وأوضح البيان أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ،موسى فكي، أوصى بعقد الدورة العادية الـ34 لرؤساء الدول والحكومة الأفريقية بالحضور شخصيا للرؤساء الأفارقة في مقره بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير المقبل.

فيما يتم عقد الدورة لجنة الممثلين الدائمين افتراضيا يومي 18- 19 يناير/ كانون الثاني الحالي فيما يتم عقد الدورة الـ38 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية يومي 3 - 4 فبراير/ شباط المقبل وذلك بسبب جائحة كورنا وتطور الموجة الثانية من الوباء.

وذكر البيان أن أعمال قمة الرؤساء الأفارقة ستعقد مع جدول أعمال مبسط ومشاركة محدودة، في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا وفقًا للبروتوكولات التي سيتم تطويرها وتعميمها من قبل مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا التابع للاتحاد الأفريقي.

كما أشار إلى عقد جلسة افتراضية من بين بنود جدول الأعمال الأخرى للقمة بينها إجراء انتخابات إلكترونية للمفوضية الجديدة.

ومن المقرر أن يشهد الاتحاد الأفريقي في قمته المقبلة انتخابات مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة، والتي ستشمل رئاسة مفوضية الاتحاد ونائبه وست مفوضيات أخرى في تخصصات مختلفة.

فيما لا يزال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الحالي، التشادي موسى فكي، المرشح الوحيد الذي تقدم لدورة جديدة في المواعيد الرسمية لشغل المنصب وفق الاتحاد الأفريقي، حيث لم تتقدم أي دولة أفريقية بمرشح منافس له، وهو ما يعزز احتمال إعادة انتخابه لدورة جديدة.

أما منصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيتنافس عليه 8 مرشحين من 7 دول أفريقية، وهي جنوب أفريقيا التي تقدمت بمرشحين، وجيبوتي والصومال وأوغندا وروندا وغانا وجامبيا.

وتقدم 66 مرشحا من مختلف الدول الأفريقية لشغل مختلف المفوضيات الستة بتكتل القارة السمراء.

