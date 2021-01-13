بومبيو: اتفاقات السلام أكبر خطوة بالشرق الأوسط منذ عقود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ثمن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، اتفاقات السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

واعتبر بومبيو في مؤتمر صحفي، أن هذه الاتفاقات تعد أكبر خطوة باتجاه السلام في الشرق الأوسط منذ عقود.

من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أن النظام الإيراني يسيطر على قطاع كبير من اقتصاد بلاده خلف واجهة منظمات خيرية.

وشدد على أن الولايات المتحدة ستواصل استهداف الأفراد والكيانات الذين يراكمون الثروات من ادعاء مساعدة الشعب الإيراني.

وكان بومبيو قال أمس الثلاثاء، إن العقوبات المفروضة على طهران، حرمت النظام الإيراني من 70 مليار دولار كانت ستستخدم لتمويل الإرهاب والبرنامجين النووي والصاروخي.

وأكد بومبيو، أن الإدارة الأمريكية واجهت النظام الإيراني ومساعيه للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن تجاهل ذلك كان سيشكل خطرًا على الولايات المتحدة.