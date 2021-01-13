إسرائيل تكشف موعد تنفيذ "إعفاء التأشيرات" مع الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن اتفاق الإعفاء من التأشيرات مع الإمارات العربية المتحدة، سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء الأربعاء، في بيان تلقته ”الخليج 365”، إن وزارة الخارجية الإماراتية، أبلغت تل أبيب بأن حكومة الإمارات وافقت على اتفاقية الإعفاء من التأشيرات.

وأضاف البيان أنه: "في ضوء هذا الإعلان، ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من اليوم"، وهنا قال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي: "التصديق على الاتفاقية ركيزة أساسية في التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات العديدة التي تمت هذه الأيام مع الإمارات والبحرين والمغرب ".

وأضاف الوزير الإسرائيلي: "أود أن أشكر موظفي وزارة الخارجية (الإسرائيلية) الذين يعملون بجهد من أجل تسريع العلاقات مع هذه البلدان".

واتفقت إسرائيل والإمارات في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تبادل إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات.

وبذلك باتت الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية يتمكن مواطنوها من الدخول إلى إسرائيل دون تأشيرات.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقعت الإمارات والبحرين وإسرائيل والولايات المتحدة معاهدة سلام فتحت أبواب تعاون غير مسبوق.

وكانت خطوة الإمارات بشأن توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، قد فتحت الباب واسعا أمام العديد من الدول العربية، للانضمام للسلام بخطوات متسارعة.