أمريكا تفرض عقوبات على 3 أفراد و16 كيانا مرتبطا بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات مرتبطة بإيران على ثلاثة أفراد و16 كيانا.

وشملت العقوبات الأمريكية منظمتين يسيطر عليهما المرشد الإيراني علي خامنئي.



وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، المنظمتان تمكنان النخبة الإيرانية من الاستمرار في نظام الملكية الفاسد لقطاعات كبيرة من الاقتصاد الإيراني.

وبحسب وكالة أنباء فارس، فإن أستان قدس رضوي ومعهد بركات للمعرفة من بين المؤسسات المدرجة في هذه القائمة.

كما تضم قائمة عقوبات إیران "أبو فدك المحمداوي" الذي عُين نائباً لرئيس ملیشیا الحشد الشعبي بعد مقتل أبو مهدي المهندس.

وأمس الثلاثاء، كشفت واشنطن عن العلاقات الخفية بين طهران وتنظيم القاعدة الإرهابي.



كما أكدت واشنطن أن 3 من قيادات القاعدة يقيمون بإيران ويتخذونها مقرا للتخطيط لعملياتهم الإرهابية، وهم ياسين السوري، وعرضت مقابله 10 ملايين دولار، وسيف العدل، وعرضت مقابله أيضا 10 ملايين دولار وعبد الرحمن المغربي، وعرضت مقابله 7 ملايين دولار.

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "إيران ساعدت مخططي هجمات 11 سبتمبر ووفرت لهم ملاذا آمنا، وأن 8 من منفذيها زاروا إيران قبلها بفترة قصيرة، ومدت زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن بمعدات عسكرية".