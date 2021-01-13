شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب الأمريكي» يبدأ نقاشاً بشأن مساءلة ترامب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (رويترز)

بدأ مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مناقشة تشريع لمساءلة الرئيس دونالد ترامب للمرة الثانية خلال فترة حكمه.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولاً على تحديد القواعد الخاصة بالنقاش. وإذا تمت الموافقة عليها مثلما هو متوقع فسيمهد ذلك الطريق أمام تصويت في وقت لاحق اليوم على إقرار بند للمساءلة يتهم ترامب بالتحريض على التمرد في خطاب ألقاه الأسبوع الماضي.

في المقابل، قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في ذلك المجلس، إن مجلس النواب يعتزم رفع بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأضاف في مقابلة مع (أم.إس.إن.بي.سي): «ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك» مشيراً لمناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.