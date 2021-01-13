شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تغلق ستة موانئ على البحر الأحمر لسوء الأحوال الجوية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (رويترز)

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر، وثلاثة مصادر، الأربعاء، إن مصر أغلقت خمسة موانئ تجارية على البحر الأحمر، وميناء صيد، بسبب سوء الأحوال الجوية، وشدة الرياح.

وأوضحت الهيئة أن موانئ السويس، ونويبع، والزيتيات، قد أُغلقت. وقالت ثلاثة مصادر، إن ميناءي الأدبية، والعين السخنة، قد أُغلقا أيضاً، إضافة إلى ميناء لصيد الأسماك في السويس. وطلبت المصادر عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقالت هيئة الموانئن في بيان، إن شدة الرياح تدور بين 20 و25 عقدة في السويس، والزيتيات، وارتفاع الأمواج بين مترين، وثلاثة أمتار. وفي ميناء نويبع، تبلغ شدة الرياح بين 28 و30 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج بين مترين، وثلاثة أمتار.