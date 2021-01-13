شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس وزراء استونيا على خلفية تحقيق بالفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (تالين - أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس استقالته، الأربعاء، بعد أن خضع حزب الوسط الحاكم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بشركة عقارات.

وكتب راتاس، رئيس الحزب، في منشور على فيسبوك «اليوم اتخذت قرار الاستقالة من منصب رئيس الوزراء».

أدت استقالته إلى سقوط حكومة ائتلاف يمين الوسط التي تضم حزباً يمينياً متطرفاً. فيما من غير المرجح إجراء انتخابات جديدة.

ويتعين على رئيسة البلاد، كيرستي كاليولايد تسمية رئيس وزراء جديد خلال 14 يوماً، يحظى بعد ذلك على موافقة البرلمان.

وأعرب راتاس عن أمله في أن تساعد استقالته في «الكشف عن جميع ملابسات» التحقيق في الفساد، مؤكدا أنه لم يتخذ «أي قرار غير مسؤول أو سيئاً عن قصد».

ويتعلق التحقيق بشركة العقارات بورتو فرانكو، التي حصلت على قرض كبير من الدولة وأبرمت اتفاقية مربحة مع سلطات العاصمة تالين التي ينتمي رئيس بلديتها إلى الحزب الحاكم.