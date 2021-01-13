شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل جندي و11 متطرفاً شمالي بوركينا فاسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واغادوغو: «أ ف ب»

قالت وزارة الدفاع البوركينية، الأربعاء، إن جندي قُتل، إضافة إلى 11 شخصاً يعتقد أنهم متطرفون، السبت، خلال «اشتباك» في منطقة كومبري شمالي البلاد قرب الحدود مع مالي.

وجاء في البيان الرسمي أن «وحدة عسكرية قدمت السبت لدعم «في دي بي»، وهم متطوعون للدفاع عن الوطن، وعناصر مدنيون يساعدون الجيش، تعرضت لهجوم من قبل مسلحين في محيط كومبري». وأوضح البيان «قتل جندي خلال الاشتباك وجرح ستة من الجانب الصديق»، مضيفاً أنه «تم تحييد 11 إرهابياً»، وأن «عمليات البحث مستمرة في المنطقة».

ويأتي هذا الاشتباك بعد أربعة أيام من هجوم شنه مسلحون في المنطقة نفسها عند الحدود مع وسط مالي، خلّف ستة قتلى بينهم اثنان من قوات «في دي بي».