شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: سلالة «كورونا» المتحوّرة باتت في 50 بلداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء إن السلالة المتحوّرة لكورونا المستجد التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، باتت منتشرة الآن في 50 بلداً، فيما تم العثور على سلالة مماثلة تم تحديدها في جنوب إفريقيا في 20 بلداً.

وأشارت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إلى أنّ «نوعاً آخر مثيراً للقلق» لفيروس كورونا المستجدّ رصد في اليابان قد يؤثر في الاستجابة المناعية، ويحتاج إلى مزيد من التحقيق. وأوضحت: «كلما زاد انتشار فيروس سارس- كوف-2، زادت فرص تحوّره. المستويات العالية للانتقال تعني أننا يجب أن نتوقع ظهور مزيد من السلالات».

وقالت المنظمة إنه منذ إبلاغها لأول مرة في 14 ديسمبر/ كانون الأول بالسلالة الجديدة، تم العثور على الفيروس المتحور الذي حددته بريطانيا في 50 دولة وإقليماً ومنطقة.

أما السلالة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وأبلغ عنها لأول مرة في 18 ديسمبر، فهي موجودة في 20 دولة وإقليماً ومنطقة.

وذكر التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية «من التحقيقات الأولية القائمة في جنوب إفريقيا، من الممكن أن تكون السلالة المتغيرة الجديدة أكثر قابلية للانتقال من السلالات المنتشرة في جنوب إفريقيا سابقًا». وأضاف «علاوة على ذلك، في حين يبدو أن هذه السلالة الجديدة لا تتسبب بمرض أكثر خطورة فإن الزيادات السريعة الملحوظة في عدد الحالات تعرض الأنظمة الصحية للضغط».

وعقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعاً ضم 1750 عالمًا دولياً الثلاثاء لمناقشة الثغر المعرفية وأولويات البحث للمتغيرات الناشئة.

وصرّحت رئيسة البحث والتطوير في المنظمة آنا ماريا هيناو ريستريبو أنّ «هدفنا المشترك هو المضي قدماً والحصول على آلية عالمية لتحديد ودرس السلالات المتغيرة ذات الأهمية وفهم آثارها على جهود مكافحة المرض».