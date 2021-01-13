شكرا لقرائتكم خبر عن السجن لـ11 أردنياً خططوا لتنفيذ «عمليات إرهابية» داخل المملكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاماً راوحت بين السجن خمسة أعوام، و15 عاماً، بحق 11 أردنياً متهمين بالارتباط بتنظيم «داعش» الإرهابي، أدينوا بالتخطيط للقيام بـ«عمليات إرهابية» داخل المملكة.

وحكمت المحكمة على المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاماً، وعلى أربعة متهمين بالسجن 12 عاماً، وثلاثة متهمين بالسجن خمسة أعوام، وثلاثة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة بالسجن تسعة أعوام.

ووجهت المحكمة اليهم تهماً منها «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية»، و«محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية».

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين جميعاً من «حملة الفكر التكفيري، ومن المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي»، وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 من التوجه إلى أفغانستان للانضمام للتنظيم للقتال.

أما الثمانية الآخرون الذين كانوا على تواصل معهم، وبسبب عدم تمكنهم من التوجه لأفغانستان، فقد خططوا لـ«تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي».

وبحسب اللائحة، فقد حدد المتهمون أهدافاً عسكرية، وأمنية، وكنيستين في محافظتي الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان، والمفرق (70 كلم شمال عمان). ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مخططاتهم واعتقالهم في يونيو/ حزيران 2019.

