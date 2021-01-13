شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُطلق برنامج جودة الحياة والرفاه النفسي لموظفيها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع برنامج «جودة الحياة والرفاه النفسي» لموظفيها بالتعاون مع شركة «جونسون اند جونسون»، ويستمر لمدة 15 أسبوعاً. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط الوزارة الرامية إلى ترسيخ مفاهيم وممارسات جودة الحياة في بيئة العمل، من خلال نماذج لبعض الطرق والأساليب المعززة للصحة النفسية وجودة الحياة، بما يسهم في زيادة إنتاجيتهم، وبالتالي رفع نسبة رضى المرضى والمتعاملين وإسعادهم.

وتم وضع خطة البرنامج بعد استخلاص نتائج استبيان جودة الحياة لموظفي الوزارة، بمشاركة أكثر من 352 موظفاً. ويتضمن البرنامج 5 وحدات تدريبية لعدة محاور، منها الذكاء العاطفي والقدرة على التكيف، وتعزيز اليقظة والتأمل الواعي في الأزمات، من خلال الحفاظ على التوازن الذهني.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المحافظة على الصحة النفسية وتعزيز جودة الحياة للموظفين، من أولويات الوزارة، للارتقاء بمستويات الأداء والإنتاجية وتحسين الكفاءة.

وأوضحت الدكتور منى الكواري، مديرة إدارة الرعاية التخصصية، أن برنامج جودة الحياة والرفاه النفسي يسهم في تمكين الموظفين وبناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم، وإتاحة الفرص لهم لاكتشاف إمكاناتهم وتنميتها، لترسيخ جودة الحياة في بيئة العمل.