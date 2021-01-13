شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل» تطلق حملة لتطعيم أعضاء السلطة القضائية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مبادرة للتطعيم المجاني ضد فيروس كوفيد ـ 19، والتي استهدفت من خلالها كافة أعضاء السلطة القضائية إضافة إلى موظفي الوزارة.

وشهد اليوم الأول إقبالاً شديداً من قبل الجميع؛ حيث توافد العديد من أعضاء السلطة القضائية إلى جانب الموظفين إلى دار القضاء في الفجيرة منذ الصباح؛ لأخذ اللقاح، في مؤشر على الوعي والحرص من قبل كوادر الوزارة على الوقاية من المرض.

وأوضحت الوزارة: إن المجال مفتوح أمام الجميع لأخذ اللقاح بالمجان، انطلاقاً من حرص الوزارة على المحافظة على صحة وسلامة جميع الموظفين والمراجعين، وكذلك المساهمة في الجهود الوطنية الشاملة؛ لتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وتوفير كل ما من شأنه تعزيز مكتسبات الوطن وحماية المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، ولكي تظل الإمارات من دول العالم الأولى في التصدي لهذه الجائحة، ومثالاً يحتذى في النجاح في سرعة التعافي، وإعادة الحياة إلى طبيعتها من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية؛ باتباع كافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الطبية العالمية.