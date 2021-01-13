شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق مستودعات لتخزين الزيوت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمود محسن

تمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة، من السيطرة على حريق وقع صباح اليوم الأربعاء، في أحد المستودعات المهجورة لتخزين الزيوت في منطقة الصجعة في الإمارة.

وصرح مصدر مسؤول أنه ورد غرفة العمليات بإدارة الدفاع المدني في الشارقة، بلاغ يفيد بنشوب حريق في منطقة الصجعة الصناعية، وبناء عليه تحركت عربات الدفاع المدني لموقع الحادث.

وأوضح أنه بوصول الفرق لموقع الحريق تبين أن ألسنة اللهب، كانت نتيجة احتراق بقايا زيوت في 3 مستودعات مهجورة، حيث باشرت الفرق عمليات إخماد النيران بشكل متواصل، حتى تمكنت من السيطرة عليه خلال 30 دقيقة، دون وقوع أي إصابات، لافتاً إلى أنه تجنباً لتجدد ارتفاع ألسنة النيران، واصلت الفرق عمليات التبريد في محيط موقع الحريق، وذلك استعداداً لتسليمه للجهات المختصة بكشف ملابسات الحريق وأسبابه.