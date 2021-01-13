شكرا لقرائتكم خبر عن بالميراس يحبط «ريمونتادا» ريفربليت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ بالميراس البرازيلي نهائي كأس ليبرتادوريس في كرة القدم، برغم خسارته أمام ضيفه ريفربليت الأرجنتيني صفر-2، وذلك لتفوقه في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في ساو باولو، تقدّم ريفر بثنائية قبل الاستراحة، الأول عبر الباراجوياني روبرت روخاس (29) والثاني للكولومبي رافايل سانتوس بوريه (44) بكرتين رأسيتين، ما عزّز فرصه بتحقيق «ريمونتادا» لافتة.

وبرغم سيطرته الجارفة والفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الثاني، عجز فريق المدرب مارسيلو جاياردو عن تسجيل الهدف الثالث لمعادلة الأرقام.

وتقلصت حظوظ ريفر أكثر مع طرد روخاس في ثلث الساعة الأخير، بعد اصطدامه بالحارس ويفرتون صاحب خمس صدات لافتة، فبلغ بالميراس النهائي لفوزه 3-2 بمجموع المباراتين.

وساهمت تقنية فيديو الحكم المساعد «الفار» في حرمان ريفربليت من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء.

وسيخوض بالميراس الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا النهائي الخامس في البطولة القارية الأولى في أمريكا الجنوبية، علما أنه أحرزها مرة يتيمة في 1999.

ويلتقي «فيرداو» في نهائي 30 يناير على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو الفائز بين بوكا جونيورز الأرجنتيني وسانتوس البرازيلي اللذين يلتقيان الأربعاء في إياب نصف النهائي الثاني بعد تعادلهما ذهابا دون أهداف.