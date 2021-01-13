شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان النعيمي يحفز الموظفين لتلقي اللقاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان - ”الخليج 365”

تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان القاعات المجهزة في مركز تدريب الشرطة لتطعيم موظفي الشرطة بلقاح كوفيد 19، بالتعاون مع وزارة الصحة، وذلك ضمن جهود شرطة عجمان في مواجهة «كورونا» والانتصار عليه عن طريق تحصين المجتمع وأخذ اللقاح.

وأثنى قائد عام شرطة عجمان على جميع الموظفين الذي استجابوا للحملة وحيَّا فيهم شعورهم بالمسؤولية المجتمعية والذي بدوره يعزز جودة الحياة ويدعم حماية الإنسان، مؤكداً على ضرورة دعم جهود المكافحة بتعزيز توعية الجمهور بأهمية أخذ اللقاح وذلك في ظل تأكيد فعالية اللقاح بنسبة عالية.

ووجه جميع الموظفين إلى الإسراع فبأخذ اللقاح، وحثهم وعوائلهم على دعم جهود الدولة في أخذ اللقاح للوصول إلى مجتمع معافى وخال من الأمراض المعدية والأوبئة، للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.