شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان وكايزر والظنحاني الأفضل في ديسمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية في دوري الخليج العربي لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2020، والتي تنظمها الرابطة برعاية اتصالات «الراعي الرسمي لدوري الخليج العربي»، بنهاية التصويت عبر الموقع الرسمي وتطبيق الرابطة على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

وتوج عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة بجائزة أفضل لاعب في دوري الخليج العربي لشهر ديسمبر، كما حصد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة على جائزة أفضل مدرب، ليكرر الثنائي تفوقهما، بعدما فازا بهذه الجائزة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أيضاً،فيما نال فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس،جائزة أفضل حارس.

وتفوق عبدالله رمضان لاعب «فخر أبوظبي» على أربعة منافسين في جائزة أفضل لاعب في الدوري خلال شهر ديسمبر، بعدما ضمت قائمة المرشحين، كلاً من: الأوزبكي أوتابيك شوكورف لاعب الشارقة، وريان مينديز لاعب النصر، ورامون لوبيز لاعب خورفكان وبول جوس أمبوكو لاعب الوحدة.

وتفوق كايزر على عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، والروماني دانيال إيسيلا مدرب بني ياس، وتفوق فهد الظنحاني الذي استقبل هدفًا واحدًا خلال شهر ديسمبر على جمال عبدالله حارس اتحاد كلباء وعلي خصيف حارس الجزيرة.

ويجري اختيار قائمة المرشحين لكل شهر عن طريق الإحصائيات المقدمة من شركة «أوبتا» العالمية المتخصصة في الإحصائيات الرياضية، وتقتصر الإحصائيات على الأداء في دوري الخليج العربي فقط، فيما تتاح الفرصة للجمهور للتصويت على قائمة المرشحين عبر موقع وتطبيق الرابطة قبل إعلان الفائزين.