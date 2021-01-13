شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني يترك الباب مفتوحاً بالبقاء أو الرحيل عن عجمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ترك علي الحوسني حارس مرمى عجمان الباب مفتوحاً بالبقاء أو الرحيل عن صفوف «البرتقالي» في نهاية الموسم الحالي.

وقال الحوسني رداً على سؤال في المؤتمر الصحفي قبل لقاء الفجيرة في الدوري، عن مستقبله وتفكيره باللعب لأحد أندية المقدمة في الموسم المقبل: الطموح مشروع لكل لاعب لأجل اللعب لأندية المقدمة والقمة؛ لكن حالياً كل تركيزي مع فريق نادي عجمان.

ورأى أن مباراة البرتقالي مع الفجيرة ستكون فاتحة خير لفريقه، وأضاف: «نتمنى أن نختتم الدور الأول بالفوز الأول ونعرف أنها مباراة صعبة ومهمة ونحن قادمون من فترة توقف وعائدون من معسكر ناجح».