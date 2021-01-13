شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس أبوظبي تنجر توزيع الكتب غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: إيمان سرور

تنتهي مدارس أبوظبي، غداً (الخميس)، من عملية تسليم كتب الفصل الدراسي الثاني لطلابها وأولياء الأمور، فيما أجل مدارس عدة توزيع الكتب حتى يوم الأحد المقبل، وهو اليوم الذي تستأنف فيه الدراسة الواقعية لطلبة الحلقة الثالثة ( الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر) بنسبة 50%.

وأكدت إدارات مدارس أبوظبي، التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية عند توزيع الكتب لأولياء الأمور، وحرصها على الدقة وتطابق توزيع الكتب مع عدد الطلاب في نظام المنهل الإلكتروني.

وقال عدد من مديري المدارس: إن عملية توزيع الكتب تمت بعد تسلمها من شركة «توزيع» التابعة لأبوظبي للإعلام، وتجميعها بحسب عدد الطلاب في كل صف، وتغليفها بإحكام، تفادياً لمشكلة الزيادة أو النقص في الكتب، كما قامت بتعقيمها لمدة ثلاثة أيام قبل تسليمها لأولياء الأمور.

من جانب آخر، أكدت مدارس أبوظبي الخاصة، توزيع الكتب للطلبة ممن استوفوا دفع القسط الثاني للرسوم الدراسية، بعد أخذ عناوينهم بشكل دقيق؛ حيث تم توصيل الكتب إلى المنازل.