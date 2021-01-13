شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر يوجه رسالة للمصريين بعد أداء قسم اليمين بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعدما أدى النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب، أمين عام حزب إرادة جيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، القسم اليمين أمس تحت قبة البرلمان، وجه رسالة لجموع الشعب المصرى، متعهدا بالعمل طوال الفترة المقبلة من أجل الصالح العالم.

وقال محمد تيسير مطر في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أمس أديت اليمين الدستورية وبدأت مهام عملي بشكل رسمي كعضو في مجلس النواب لمدة 5 سنين، القسم كان أمام أكبر سلطة تشريعية في البلاد، وداخل قاعة أتشرف إني موجود فيها وأحمل مسؤوليتها".

وأضاف :"لكن كمان في قسم ثاني ووعد لا يقل أهمية بالنسبة لي، وهو لحضراتكم، لشعب مصر العظيم بوعدكم إني أشتغل وأكون دايمًا عند حسن الظن وأقوم بدوري في خدمة بلدي وأهلي وأساعد في حل مشاكلهم وتحسين ظروفهم بكل اللي أقدر عليه، ومؤمن إننا مع بعض نقدر نغير حاجات كتير للأحسن إن شاء الله"