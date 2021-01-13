غدًا.. اليابان تمنع دخول جميع الأجانب للسيطرة على كورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

قال رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، إن اليابان ستمنع دخول الأجانب غير المقيمين داخل البلاد ضمن جهودها للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

من جهته، قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، إنه يتعين على اليابانيين والأجانب المقيمين المسموح لهم بدخول البلاد أن يوقعوا على تعهد لدى وصولهم اليابان

بالبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا ومخالفته ستعرضهم لعقوبات، أو إلغاء الإقامة والترحيل بالنسبة للأجانب.

وأوضح نيشيمورا أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات الجديدة اعتبارًا من غد الخميس وذلك عقب تناول شخص عائد من بريطانيا الطعام مع عدة أشخاص خلال فترة عزله مما أدى

إلى تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا.

يُذكر أن الحكومة اليابانية قد منعت دخول الأجانب من أنحاء العالم الشهر الماضي باستثناء رجال الأعمال والطلاب القادمين من تايوان وبروناي وكامبوديا والصين ولاوس وماليزيا وميانمار وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام.



يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.