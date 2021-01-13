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أرمينيا تُسجل 485 إصابة جديدة بكورونا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الأربعاء عن تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 163 ألفًا و128 إصابة.


وأوضحت الوزارة حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس"

الأرمينية أن 644 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 151 ألفًا و246 متعافى.

وتوفي 10 أشخاص لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس ألفين و951

حالة وفاة بينهم 715 شخصًا توفوا لإصابتهم بأمراض أخرى.

 

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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