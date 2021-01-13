ماليزيا تُسجل 2985 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -



أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن تسجيل 2985 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليشكل انخفاضًا طفيفًا في الإصابات مقارنة بتلك التي تم تسجيلها أمس التي بلغت 3 آلاف و309 إصابات.

وقال مدير عام وزارة الصحة الدكتور نور هشام عبدالله بحسب

صحيفة (مالاي ميل) الماليزية اليوم الأربعاء إن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 144 ألفًا و518 إصابة، كما تم تسجيل 4 وفيات جديدة ليصل إجمالي الوفيات 563 وفاة، في حين تماثل 994 شخصًا للشفاء ليبلغ إجمالي المتعافين 111 ألفًا و578 متعافي.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.