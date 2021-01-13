فلسطين تُسجل 978 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -



أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 978 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزيرة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأربعاء- إنه تم تسجيل

30 حالة وفاة و1670 حالة تعافٍ جديدة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.