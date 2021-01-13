النمسا تُعلن اكتشاف 70 إصابة بالسُلالة الجديدة لكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر، أنه تم اكتشاف 70 حالة مشتبه بها للسلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا في النمسا.

وأوضح وزير الصحة في تصريحات اليوم الأربعاء ردا على طلب إحاطة في البرلمان أنه يجري تكثيف بحث الإصابات

الجديدة لاكتشاف طفرات الفيروس، وقال "نعيش أصعب مرحلة من الوباء".

وأكد أنشوبر أن الطفرة البريطانية تنتشر وقد تمثل 10 إصابات من كل 15 إصابة جديدة، مشيرا إلى العدد المتزايد بسرعة

من الإصابات في دولة الجوار سلوفاكيا وهو ما يؤثر سلبا على الوضع الصحي في النمسا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.