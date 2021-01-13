الأردن يسجن 11 شخصاً خططوا لتنفيذ عمليات إرهابية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، أحكاماً راوحت بين السجن خمسة أعوام و15 عاماً بحق 11 أردنياً مرتبطين بتنظيم داعش، بعد أن دينوا بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة.

وحكمت المحكمة، في جلستها، على المتهم الرئيسي بالسجن 15 عاماً وعلى أربعة متهمين بالسجن 12 عاماً، وثلاثة متهمين بالسجن خمسة أعوام، وثلاثة متهمين آخرين فارين من وجه العدالة بالسجن تسعة أعوام.

ودانتهم المحكمة بجرائم، منها: «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و«محاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية».

وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين جميعاً من «حملة الفكر التكفيري ومن المؤيدين لتنظيم داعش الإرهابي»، وتمكن ثلاثة منهم عام 2019 من التوجه إلى أفغانستان للانضمام لتنظيم داعش المتشدد.

أما الثمانية الآخرون الذين كانوا على تواصل معهم وبسبب عدم تمكنهم من التوجه لأفغانستان، فقد خططوا لـ«تنفيذ عمليات عسكرية على الساحة الأردنية نصرة للتنظيم الإرهابي».

وأكدت لائحة الاتهام أن المتهمين حددوا أهدافاً عسكرية وأمنية وكنيستين في محافظتي الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) والمفرق (70 كلم شمال عمان).

ولكن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف مخططاتهم واعتقالهم في يونيو 2019.