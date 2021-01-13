بعد دعوته بنس لتفعيل آلية عزل الرئيس.. مجلس النواب يصوت اليوم على قرار محاكمة ترامب

المنامة - ياسر ابراهيم - يصوّت مجلس النواب الأميركي اليوم على قرار توجيه الاتهام للرئيس دونالد ترامب بالتحريض على التمرد ضد الحكومة تمهيدا لمحاكمة ترامب برلمانيا، وذلك بعدما أقر أعضاء المجلس قبل ساعات قرارا يطالب مايك بنس نائب الرئيس بتفعيل التعديل الـ25 من الدستور من أجل عزل ترامب، وقد استبق بنس التصويت برفض تفعيل التعديل الدستوري.



ويعقد مجلس النواب -الذي يسيطر عليه الديمقراطيون- في وقت لاحق اليوم جلسة للنظر في مشروع قرار قدمه 3 مشرعين ديمقراطيين يتهم ترامب بالتحريض على التمرد، ما يتيح بدء إجراءات لمحاكمته في الكونغرس قبل 8 أيام فقط من انتهاء ولاية ترامب.

وكانت لجنة القواعد في المجلس أقرت قواعد المناقشة والتصويت للمحاكمة البرلمانية لترامب، وستكون الثانية منذ توليه السلطة في يناير/كانون الثاني 2016.

وكان ترامب قد وجّه خطابا الأربعاء الماضي أمام حشد من أنصاره المجتمعين في واشنطن لرفض تصديق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفاز فيها المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وفي اليوم نفسه، اقتحم أنصار ترامب مبنى الكونغرس وتسبب ذلك في مقتل 5 وجرح آخرين، وتعطيل إقرار مجلسي الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية لساعات، وهو الحدث الذي خلّف صدمة كبيرة في الولايات المتحدة وفي العالم.

وإذا أقر مجلس النواب اليوم مساءلة ترامب، فسوف يحاكم أمام مجلس الشيوخ، ويتعين موافقة ثلثي أعضاء المجلس لإدانته، وهو ما يتطلب موافقة الأعضاء الديمقراطيين و17 جمهوريا على الأقل من أعضاء المجلس الـ100 لصالح الإدانة.

ويمكن أن يستغل الديمقراطيون أيضا المحاكمة للتصويت على منع ترامب من الترشح لمنصب الرئاسة مرة أخرى، وكان ترامب صرح في السابق بأنه يعتزم الترشح لانتخابات عام 2024.

وكان مجلس النواب أقر أمس الثلاثاء بأغلبية 223 مقابل اعتراض 205 قرارا يطالب مايك بنس نائب الرئيس ببدء تفعيل التعديل الـ25 من الدستور لعزل الرئيس، دونالد ترامب، من منصبه.

ويمنح التعديل نائب الرئيس وأغلب أعضاء الحكومة صلاحية َعزل الرئيس من منصبه، عن طريق إعلان عدم أهليته لأداء مهامه. وشهد التصويت انضمام عضو جمهوري واحد إلى الديمقراطيين للتصويت بدعم القرار.

وشنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي هجوما لاذعا على الرئيس ترامب خلال جلسة المجلس، وقالت إنه حرّض أنصاره على اقتحام الكونغرس ثم قال إنه غير مسؤول عما قام به أنصاره الذين وصفتهم بالمتمردين والإرهابيين.

وأضافت بيلوسي خلال جلسة مجلس النواب أنه يجب عزل ترامب فورا، لأن أعماله أثبتت أنه غير قادر على أداء مهامه.

وقد عيّنت بيلوسي فريق الادعاء في محاكمة ترامب بالكونغرس بقيادة النائب، جيمي راسكين، وذلك في أوضح إشارة على مضيها قدما بسرعة في تلك الإجراءات، وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر إن بيلوسي اختارت أشخاصا ممتازين لإدارة محاكمة الرئيس، وأضاف نادلر في تغريدة، أنه وفريق عمله يتطلعون للعمل معهم.

كما قال 3 نواب جمهوريين آخرين هم جون كاتكو وآدم كينزنغر وفريد أبتون، إنهم سيصوتون لصالح المساءلة، ولم يحث زعماء الجمهوريين في المجلس نوابهم على التصويت ضد عزل ترامب.

وقد استبق مايك بنس جلسة التصويت في مجلس النواب برسالة بعث بها إلى رئيسة مجلس النواب بيلوسي في وقت سابق يقول فيها إنه لن يقوم بتفعيل التعديل الدستوري الخاص بإقالة الرئيس.

وقال بنس في رسالته لبيلوسي أيضا، إنه لا يعتقد أن تفعيل التعديل الـ25 لإقالة ترامب يصب في مصلحة البلاد أو يتماشى مع الدستور الأميركي، وأضاف نائب ترامب أن تفعيل التعديل الدستوري ليس وسيلة للعقاب، بل سيؤدي إلى إرساء سابقة مروعة، حسب وصفه.

المصدر: وكالات