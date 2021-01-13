مجلس النواب الأمريكي يبدأ جلسة عزل ترامب بتهمة “التحريض”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 13 يناير 2021 06:05 مساءً - منذ 20 دقيقة

يواصل مجلس النواب تحركاته من أجل عزل الرئيس دونالد ترامب، وبدأ مجلس النواب، مساء الأربعاء، جلسة مناقشة حول توجيه تهمة “التحريض على العنف” تمهيدا لعزله.

ومنح الديمقراطيون ترامب فرصة أخيرة، لترك المنصب قبل أيام من انتهاء ولايته وإلا واجه مساءلة بغرض العزل، وستكون محاولة عزل ترامب هذه الثانية قبل تسليمه السلطة في حدث غير مسبوق بالولايات المتحدة.

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي ستيني هوير، وهو ثاني أهم شخصية ديمقراطية في ذلك المجلس، إن مجلس النواب يعتزم رفع بنود مساءلة الرئيس دونالد ترامب لمجلس الشيوخ في أقرب وقت ممكن هذا الأسبوع.

وأضاف: “ليس هناك سبب يمنعنا من إرسالها هذا الأسبوع.. نعتزم فعل ذلك”، مشيرا إلى مناقشات مع رئيسة المجلس نانسي بيلوسي.

وعرض الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لاتهام ترامب بالتقصير وإقالته، واتهموه بتأجيج العنف ضد الحكومة الأمريكية بعد أن اقتحم حشد من أنصاره، الذين ثاروا بسبب مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات، واقتحموا مبنى الكابيتول.

وتشير مادة اتهامه بالتقصير إلى أن ترامب كرر مزاعم كاذبة بأنه فاز في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني في تجمع حاشد قبل لحظات من اقتحام الكابيتول، الذي أوقف مؤقتا جلسة مشتركة للكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات وأجبر النواب على الاختباء، كما حث ترامب الحشد على السير إلى المبنى.

ووصف ترامب محاولة عزله بأنها “سخيفة للغاية”، وقال إنها “تثير غضبا هائلا” في البلاد.

من جانبه أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، رسمياً، رفضه تفعيل المادة الخامسة والعشرين من الدستور لتنحية ترامب.

وقال بنس في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إنه “مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية تطلبان مني ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.”