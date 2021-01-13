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ماجد الرئيسي يكشف حقيقة الخبر الذي نشر عن طيار تونسي

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ماجد الرئيسي يكشف حقيقة الخبر الذي نشر عن طيار تونسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال الكاتب الإماراتي ماجد الرئيسي  إن الخبر  الذي نشر عن طيار تونسي كاذب وغير حقيقي.

 

ونشر الرئيسي صورتين قال فيها هذا نموذج لغباء من يعادي الإمارات في إشاعة خبر عن طيار تونسي رفض رحلة لإسرائيل.. أولا: لا توجد رحلات عبر طيران الإمارات لتل أبيب.

 

وأضاف ثانيا: الصورة مأخوذه لطيار تونسي في اليابان وصور أخرى لمجهولين وقال ثالثا: حساب وهمي نشر الموضوع ولا يتبع الإشاعة إلا الاحمق

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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