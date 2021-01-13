شكرا لقرائتكم خبر عن نواب تنسيقية الأحزاب تحدد موقعها بمجلس النواب على "يسار" المنصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى بيان صحفى لها اختيار المقاعد على يسار المنصة (رئيس المجلس)، وذلك طبقا للأعراف البرلمانية.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالي، قد أعلن أن ترتيب المقاعد فى الجلسة الأولى لحلف اليمين، كان ترتيبًا استثنائيًا، وليس دائمًا، ومن حق النواب اختيار المقاعد التى يفضلون التواجد بها بدايةً من الجلسة القادمة.

وفى تمام الساعة الحادية عشر و8 دقائق انطلقت ثانى الجلسات العامة لمجلس النواب فى الدور الأول من الفصل التشريعى الثانى 2021 برئاسة المستشار حنفى جبالي، بعد انتخابه أمس الثلاثاء، والتى تعد بمثابة انطلاقة إجرائية نحو تشكيل اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة برلمانية تمهيداً لانتخابات هيئات مكاتبها غدا الخميس.

وأكد المستشار حنفى جبالي، أن المجلس سيتطرق لكافة القضايا بعد الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات المهمة الخاصة بتشكيل اللجان، لنبدأ على بركة الله.

وحرصا على انضباط الجلسات، دعا جبالى أعضاء مجلس النواب، إلى الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، موجهاً الشكر للنواب لالتزامهم.