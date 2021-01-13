بنك التنمية الصناعية يخطط لإطلاق منتج لتمويل تحويل السيارات للعمل بالغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منال المصري:

يخطط بنك التنمية الصناعية لإطلاق منتج جديد لتمويل تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالوقود المزدوج بالبنزين والغاز طبقا للمبادرة الرئاسية المدعومة من البنك المركزي المصري.

وقالت مصادر بالبنك، لمصراوي، إن البنك يعمل حاليا على تهيئة نظام الحاسب الآلي بالبنك استعدادا لإدراج منتج تمويل إحلال عمل السيارات بالوقود المزدوج فور صدور اللائحة الإجرائية للمبادرة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أعلن عن ‘طلاق مبادرة بشريحة تمويلية أولي 15 مليار جنيه أمام البنوك لمنح قروض للأفراد الراغبين في إحلال مركباتهم سواءً الملاكي، أو الأجرة، أو الميكروباص لتعمل بالوقود المزدوج بفائدة بسعر عائد 3% (مقطوعة) وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت المصادر، أن مشاركة بنك التنمية الصناعية في إحلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج تنبع من خطته الراسخة في التوسع في تمويل المنتجات والخدمات التنموية التي تساهم في تحسين مستويات الخدمات للمواطنين.

وكان مصدر مسؤول في بنك التنمية الصناعية، قال في تصريحات سابقة لمصراوي إن البنك يبحث مع وزارة التجارة والصناعة تمويل إنشاء محطات البنزين بالغاز وذلك في إطار مبادرة الرئيس لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

وتهدف المبادرة إلى حث المواطنين على القيام بهذه الخطوة بداية من العام الجاري من خلال توفير التمويل المطلوب بأسعار عائد منخفضة من البنوك، وعلى فترات سداد تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، على أن يتم السداد على أقساط شهرية متساوية.

ويمتلك بنك التنمية الصناعية خبرة كبيرة في تمويل منتج الغاز عَلِي مستوي تحويل المصانع للعمل بالغاز الطبيعي وكذلك توصيل وصلات الغاز للوحدات السكنية علي مستوى محافظات مختلفة.