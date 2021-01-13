"التموين" تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد الزيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن مناقصة رقم 1 لسنة 2021 لتوريد زيت خليط (صويا- عباد) معبأ في عبوات 1 لتر لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية من شركات التكرير والتعبئة وفقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من الهيئة العامة للسلع التموينية مقابل 500 جنيه للكراسة.

وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة، اليوم الأربعاء، إنه يتم تلقي العروض وفض المظاريف يوم الإثنين الموافق 18/1/2021 الساعة الواحدة ظهرًا، يجب أن يحتوي المظروف الفني على أصل كراسة الشروط معتمدة ومختومة من المورد وضمان ابتدائي بمبلغ خمسمئة ألف جنيه.