اخبار العالم

بولندا: محاكمة مدافعات عن حقوق المثليين بتهمة "الإساءة للمشاعر الدينية"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - واسو- (بي بي سي):

تجري في بولندا محاكمة ثلاث من الناشطات في مجال حقوق المثليين في البلاد، بتهمة الإساءة إلى المشاعر الدينية من خلال وضع ملصقات تصور العذراء مريم محاطة بهالة من ألوان قوس قزح، والتي تعتبر رمزا للمثليين حول العالم.

وكانت الناشطات قد نشرن الصور في مدينة بلوك قبل عامين، وذلك ردًا على معرض اقامته الكنيسة ربط اختصار "LGBT" الذى يعبر عن مجتمع المثليين، بكلمتي "الأكاذيب" و"الكراهية".

وأظهرت الملصقات صورة "مادونا السوداء"، وهي أيقونة يقدّرها الكاثوليك البولنديون.

وقد دعت منظمات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية المدعي العام البولندي لإسقاط التهم عن الناشطات الثلاث.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا