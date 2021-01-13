الفلبين تُسجل أول إصابة بالسُلالة الجديدة لكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أكدت الفلبين اليوم الأربعاء، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة بفيروس كورونا، التي تم اكتشافها أول مرة في بريطانيا.

وقالت وزارة الصحة إن المريض المصاب بالسلالة الجديدة هو مواطن فلبيني سافر لدبي في مهمة عمل في ديسمبر الماضي،

وعاد إلى مانيلا في السابع من يناير الجاري.

وأضافت أنه خضع للحجر الصحي منذ وصوله، وبعد ثبوت إصابته بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن رفيقة للمريض ثبتت سلبية إصابتها بالفيروس، ولكنها

تخضع للحجر الصحي.

وقالت الوزارة " الشخصان لم يخالطا حالة مصابة بالفيروس قبل مغادرتهما إلى دبي".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.