السنغال تُسجل 198 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 198 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان بثته الإذاعة الرسمية اليوم الأربعاء، أنه تم إجراء 1709 فحوصات، بينما بلغ إجمالي عدد

الإصابات بلغ 21 ألفًا و883 حالة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 489 وفاة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 119 حالة تعافٍ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 18 ألفًا 621

حالة تعافي، كما أن هناك 38 حالة حرجة تتلقى العلاج بالمستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.