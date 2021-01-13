1917 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا في النمسا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن تسجيل 1917 إصابة جديدة و49 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء،أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 385 ألفا و750 حالة وقد تعافى منها 359 ألفا و692 حالة، بينما توفى 6868 حالة.

وأضاف البيان أنه يتواجد بالمستشفيات 2179 حالة منها 354 حالة في العناية المركزة.

وأوضح البيان أن أعلى الإصابات تم تسجيلها في النمسا السفلى وبلغت 383

حالة، يليها فيينا 361، والنمسا العليا 302 حالة، وستيريا 296 حالة، بينما جاءت أقل الإصابات في بورجنلاند وبلغت 59 حالة.

وأظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 91.6 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات

وصل إلى 91 مليونا و 577 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 50.6 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و 962 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.